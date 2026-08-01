Saranno svelate le divise che indosseranno i calciatori della Pianese nella stagione 2026/27

Giovedì 6 agosto, nella splendida cornice di Piazza Matteotti a Piancastagnaio, saranno svelate le maglie che accompagneranno la Pianese nel corso della stagione 2026/27. L’appuntamento sarà aperto a tutti i tifosi e rappresenterà una tappa importante di avvicinamento ai primi appuntamenti stagionali. L’evento sarà aperto a tutti i sostenitori bianconeri e comincerà a partire dalle ore 18:30. Al termine, i presenti potranno anche degustare un aperitivo nei locali del Saxa Enoteca Contemporanea.

La società invita i tifosi a partecipare numerosi per far sentire il proprio sostegno e la propria vicinanza a tutta la famiglia bianconera.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Giovedì 6 agosto la presentazione delle maglie in Piazza Matteotti proviene da U.S. Pianese.