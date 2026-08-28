Arezzo–Palermo: disponibili 1050 posti aggiuntivi in Curva Sud

La S.S. Arezzo comunica che, in vista della partita Arezzo–Palermo, in programma domenica 30 agosto alle ore 19, saranno messi a disposizione 1050 posti aggiuntivi in Curva Sud. I biglietti saranno disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita TicketOne a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 28 agosto. La società precisa inoltre che la capienza del settore ospiti rimarrà invariata a 500 posti: non sono previsti aumenti né variazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. E la partita, essendo considerata ad alto rischio, non prevede il cambio nominativo. La S.S. Arezzo invita tutti i tifosi a raggiungere lo stadio con largo anticipo, così da agevolare le operazioni di accesso, evitare code ai varchi e garantire un afflusso ordinato e sicuro.