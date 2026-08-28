Report allenamento – venerdì 28 agosto

RIGUTINO – Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Arezzo alla sfida di domenica contro il Palermo. Questa mattina la squadra si è ritrovata al “Città di Arezzo” per una seduta articolata e ad alta intensità, utile a consolidare i principi di gioco e affinare i dettagli in vista del match del Comunale. L’allenamento si è aperto con una fase di messa in azione, mirata ad attivare il gruppo e preparare il lavoro successivo. A seguire, lo staff ha proposto una serie di esercizi di rapidità e sprint, pensati per aumentare la reattività e la brillantezza nelle prime accelerazioni. La seduta è poi entrata nel vivo con una corposa parte tattica, nella quale sono stati curati movimenti, distanze e sincronismi tra i reparti. In chiusura, spazio al lavoro a reparti, con focus specifici su costruzione, pressione e occupazione degli spazi. Gli amaranto torneranno in campo a Rigutino domani per l’ultima rifinitura pre‑gara (a porte chiuse).

Annotazioni statistiche

Arezzo e Palermo tornano a incrociarsi in Serie B dopo oltre quattro decenni. L’ultimo precedente risale al 18 maggio 1986, quando gli amaranto espugnarono il “Barbera” con il gol di Mangoni. Nel complesso, il bilancio in cadetteria è favorevole all’Arezzo: 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Dopo aver perso il primo confronto interno in assoluto contro il Palermo (0–1), l’Arezzo ha costruito una serie di sette partite casalinghe consecutive senza sconfitte contro i rosanero. Tra le squadre attualmente in B, solo contro Catanzaro e Cesena gli amaranto vantano strisce più lunghe. Con il successo di Avellino, l’Arezzo può vincere le prime due giornate di Serie B per la terza volta nella sua storia:

1984/85

2004/05 (da neopromossa, proprio come oggi)

2026/27?

Anche il Palermo ha vinto la prima giornata (1–0 sulla Juve Stabia). Nella sua storia, solo due volte ha iniziato la B con due vittorie consecutive:

1955/56

1964/65

Nella prima giornata l’Arezzo è stata una delle sole due squadre ad aver subito gol dopo un recupero offensivo avversario. Il Palermo, invece, ha recuperato otto palloni nella metà campo rivale, quarto dato più alto del torneo, ma senza mai arrivare al tiro da queste situazioni. Solo tre squadre hanno registrato almeno tre attacchi manovrati e tre attacchi diretti nella prima giornata:

Pisa

Catanzaro

Palermo. Segnale di una squadra capace di alternare costruzione paziente e verticalità immediata.

Artur Ionita è tornato al gol in Serie B dopo oltre due anni. Potrebbe segnare in due gare consecutive per la seconda volta in carriera nel torneo (l’unica precedente nel dicembre 2023).

Johnsen e Pohjanpalo: continuità rosanero

Due dei tre giocatori che hanno partecipato ad almeno una marcatura in cinque stagioni consecutive di Serie B giocano nel Palermo:

Dennis Johnsen

Joel Pohjanpalo Il finlandese, in particolare, è l’unico con almeno 50 gol e 20 assist tra Serie A e B negli ultimi anni.

Classifica: Arezzo miglior squadra in trasferta alla 1ª giornata

Con il 2–1 di Avellino, l’Arezzo è prima nella classifica “trasferta” dopo il primo turno. Il Palermo, invece, è terzo nella classifica “casa” grazie al successo interno.

Allenatori: un confronto tecnico di grande livello