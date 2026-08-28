Pianese – Vado, ecco i calciatori convocati da mister Zanchetta

Questa sera la Pianese farà il suo esordio davanti al pubblico amico nel campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Le zebrette scenderanno in campo alle 21.00 di venerdì 28 agosto per affrontare il Vado nella seconda giornata di campionato. Per l’occasione, mister Andrea Zanchetta ha convocato 22 calciatori.
Di seguito, l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Gianluca Astaldi, Michele Pezzolato, Andrea Zambuto.
Difensori: Francesco Chesti, Tommaso Corti, Luca Ercolani, Lorenzo Masetti, Gabriele Morelli, Nicola Pintus.
Centrocampisti: Marco Bertini, Tommaso Casalino, Matteo Colombo, Claudio Martey, Francesco Proietto, Carlo Maria Testa, Manuel Tirelli, Lorenzo Vigiani.
Attaccanti: Leonardo Bellini, Luca Fabrizi, Simone Ianesi, Gabriele Negri, Kleidi Xhani.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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