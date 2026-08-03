Pianese – Aquila Montevarchi, info biglietti e accrediti

La sfida è in programma mercoledì 5 agosto alle ore 17:30

L’Us Pianese rende noto che sono in vendita i biglietti per la sfida Pianese – Aquila Montevarchi, amichevole in programma mercoledì 5 agosto 2026 alle ore 17:30 allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I tagliandi saranno acquistabili in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com e saranno disponibili fino all’inizio della gara.

PREZZI:

Tribuna: € 7,00 + diritti di prevendita

Settore ospiti: € 7,00 + diritti di prevendita

La società precisa inoltre che gli abbonamenti stagionali già sottoscritti non danno diritto all’accesso a questa amichevole, né alle successive.

ACCREDITI STAMPA:

Le richieste di accredito da parte di giornalisti, fotografi e operatori dovranno pervenire all’indirizzo mail tvstampa@uspianese.it almeno 24 ore prima della partita.

Sono richiesti:

1. Nome e cognome del giornalista, fotografo o operatore accreditato;

2. Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti (o fotocopia del documento d’identità dell’operatore da accreditare);

3. Carta intestata dell’organo di informazione per cui l’accreditato svolge la propria attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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