Francesco Cangi fa il punto il giorno dopo la chiusura del calciomercato: “Il nostro colpo è stato trattenere i tanti pezzi pregiati”

Il direttore sportivo bianconero: “Abbiamo costruito una rosa all’altezza del campionato”

“È stato un mercato, come detto anche da altri, molto lungo. Non ne ho fatti tanti nella mia carriera, ma penso che quest’anno, rispetto anche alle ultime due sessioni estive che ho vissuto, si aspettasse un po’ l’ultima fase per assistere e vedere qualche colpo. Per noi, invece, i movimenti sono stati pochi, non tantissimi. Penso che abbiamo messo a disposizione del mister un buon organico per cercare di raggiungere il nostro obiettivo”. A parlare è Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese, che alla chiusura del mercato ha tracciato il bilancio della sessione estiva.

“Il mercato è stato lungo e faticoso, ma siamo andati con le idee chiare, e questo anche negli ultimi due giorni a Milano – ha aggiunto il Ds –. Sono convinto che la rosa sia all’altezza del livello e pronta ad affrontare questo campionato che, secondo me, sarà il più duro degli ultimi anni”. Sull’ultimo colpo di mercato effettuato, Leonardo Di Cosmo, da oggi in gruppo con i bianconeri, il direttore ha spiegato: “È un giocatore che conosce molto bene la categoria e che mister Zanchetta aveva già allenato nella passata stagione. Cercavamo un po’ più di esperienza, perché comunque siamo una squadra giovane che anche quest’anno si è ritrovata a dover cambiare il mister e tutto lo staff. Volevamo quindi inserire qualche giocatore con motivazione e un po’ di esperienza. Anche lui dovrà riuscire a entrare in condizione il prima possibile perché, pur essendosi sempre allenato, non ha partecipato a gare e quindi la condizione atletica sarà un pochino indietro” ha aggiunto il dirigente bianconero.

“Alle volte si aspetta che dal mercato arrivino colpi eclatanti. Io penso che l’obiettivo di mercato principale che abbiamo centrato sia stato trattenere tanti giocatori importanti della passata stagione – ha spiegato ancora –. C’è chi era con noi da un anno, chi da un anno e mezzo, ragazzi che comunque ci hanno permesso di conquistare un ottavo e un sesto posto in Serie C”. “Stiamo facendo un buon lavoro, ma siamo sempre, per la categoria, una piccola realtà. Una realtà che però alle spalle ha un’ottima azienda e un’ottima proprietà. Ma nel girone B di quest’anno sono molte le squadre con rose estremamente competitive ai nastri di partenza”, ha infine concluso Francesco Cangi.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Francesco Cangi fa il punto il giorno dopo la chiusura del calciomercato: “Il nostro colpo è stato trattenere i tanti pezzi pregiati” proviene da U.S. Pianese.