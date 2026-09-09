Francesco Proietto rinnova con la Pianese: il capitano resterà in bianconero fino al 2028

Il calciatore arrivato sul monte Amiata nel 2023 negli anni è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio bianconero
La società US Pianese è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Francesco Proietto, che si lega così a Piancastagnaio fino al 2028.
Il centrocampista classe 2001, arrivato sul Monte Amiata nel 2023, è diventato il capitano della formazione bianconera, conquistando sul campo la fascia grazie al proprio carisma, alla leadership e alla dedizione dimostrata quotidianamente.
Tutta la società esprime grande soddisfazione per il rinnovo e augura a Francesco di poter vivere ancora tanti momenti importanti, togliendosi numerose soddisfazioni professionali e personali con la maglia della Pianese.
(Ufficio Stampa US Pianese)
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