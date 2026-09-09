Pianese – Grosseto, via alla vendita dei tagliandi anche nel settore ospiti

Le informazioni per l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti
In vista della partita tra Pianese e Grosseto, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma sabato 12 settembre alle ore 21:00, la società comunica che è attiva anche la vendita dei tagliandi per i sostenitori ospiti.
I biglietti per il settore ospiti saranno disponibili per l’acquisto fino alle ore 19:00 di venerdì 11 settembre 2026, al prezzo di 15 € più i diritti di prevendita, in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. I residenti nella provincia di Grosseto potranno acquistare i tagliandi solo ed esclusivamente per il settore ospiti.
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