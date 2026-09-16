L’allenatore delle zebrette ha spiegato: “È un’altra partita che mi lascia rammaricato”

“Sicuramente è una partita che mi lascia ancora una volta rammaricato”. Così mister Andrea Zanchetta, allenatore della Pianese, che dopo il 2-1 maturato al Vanni Sanna contro la Torres ha commentato il ko dei suoi ragazzi. “Se non si guardano le partite, sentendo le mie dichiarazioni, si potrebbe pensare che io non sia centrato – ha detto l’allenatore –. La realtà è che la squadra ha giocato molto bene anche oggi, ha dominato per tutta la partita, ha tirato 25 volte, di cui 9 nello specchio della porta. Però, in alcune situazioni, purtroppo abbiamo regalato e questo non ce lo possiamo permettere”.

“Adesso dobbiamo guardare le cose che possiamo migliorare. Oggi quello che dobbiamo migliorare è proprio la gestione di alcune situazioni, perché non possiamo permetterci di regalare occasioni, soprattutto contro una squadra esperta come la Torres. Per tutto il resto, invece, ho visto una squadra che ha giocato bene, intensa, che ha dominato per quasi tutta la partita e che ha creato tanto. Quindi i complimenti ai ragazzi per tante cose glieli devo fare, ma anche una tiratina d’orecchie per alcune situazioni che dobbiamo iniziare a gestire meglio, perché i campionati, e soprattutto i punti, si fanno anche su quelle situazioni lì”, ha concluso il tecnico.

(Ufficio Stampa US Pianese)

Credit foto: Alessandro Sanna

L’articolo Il post partita di Torres-Pianese, mister Zanchetta: “Grande prestazione, ma dobbiamo gestire meglio alcune situazioni” proviene da U.S. Pianese.