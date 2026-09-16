Non basta una prestazione maiuscola, la Pianese esce sconfitta da Sassari. Termina 2-1 per la Torres

Al “Vanni Sanna” va in scena un vero e proprio assedio bianconero, ma i padroni di casa vincono con un penalty realizzato da Scotto nel secondo tempo

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Berto, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan, Mastinu (41’ st Masala), Corsinelli (14’ st Scotto); Carboni (14’ st Liviero); Bunino (28’ st Pennington), Di Stefano (41’ st Lunghi). A disposizione: Tirelli, Sotgiu, Sodiq, Kebbeh, Mulas, Giorico, Sanat. Allenatore: Greco.

PIANESE (3-5-2): Astaldi; Pintus (12’ st Ercolani), Masetti, Chesti; Di Cosmo, Tirelli, Bertini, Proietto, Martey (40’ st Negri); Fabrizi (31’ st Ianesi), Bellini. A disposizione: Zambuto, Pezzolato, Casalino, Peli, Colombo, Gorelli, Morelli, Vigiani, Corti. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Riccardo Dasso di Genova (Manzini – De Tommaso; IV ufficiale: Andrea Bortoluzzi di Nichelino; Operatore FVS: Valeria Spizuoco di Cagliari)

MARCATORI: 17’ pt Di Stefano (T), 48’ pt Bellini (P), 38’ st rig. Scotto (T)

AMMONITI: Nunziatini, Corsinelli, Proietto, Mastinu, Zecca

NOTE: spettatori 2665. Recupero: 5’, 5’. Angoli: 8-6.

Esce sconfitta da Sassari la Pianese, che dopo una gara disputata quasi sempre nella metà campo avversaria, deve arrendersi ad una Torres che riesce a sfruttare al meglio il penalty conquistato e realizzato nella ripresa da Scotto. Nonostante i numerosi tentativi di pareggiare e anche di portarsi in avanti, gli uomini di Zanchetta vedono infrangersi ogni tentativo, dovendo rimandare ancora una volta l’appuntamento con i primi tre punti.

La Pianese parte forte: dopo due minuti, sul corner conquistato da Di Cosmo, Fabrizi si libera in area e calcia, ma i padroni di casa in mischia riescono ad allontanare. Ancora Fabrizi pericoloso due volte nello spazio di un minuto: prima l’attaccante bianconero si libera in area dopo il suggerimento di Bertini, mandando di poco alto il colpo di testa, poi calcia da posizione defilata col destro trovando una deviazione. Grande occasione bianconera al 16’: Martey da sinistra suggerisce sul secondo palo per Di Cosmo, che fa da sponda all’accorrente Proietto, che dal limite esplode un destro al volo che si spegne a lato di un soffio. Alla prima occasione passa però la Torres: esattamente un minuto dopo, Di Stefano riesce ad entrare in possesso della sfera al limite dell’area e a superare Astaldi, depositando in rete. La squadra di Zanchetta reagisce e al 21’ va vicina al gol: Bellini si defila e mette in mezzo per Fabrizi, che viene anticipato sul più bello da Berto. Ancora Pianese tre giri di lancette più tardi, stavolta con Di Cosmo che controlla la sfera in area e calcia verso lo specchio, trovando ancora un reattivo Zaccagno. Pianese ancora pericolosa al 32’, con Tirelli che imbecca Bellini, bravo a smarcarsi in area e a calciare di potenza, ancora una volta però Zaccagno dice no. La sfortuna continua a perseguitare i bianconeri, che al 41’ colpiscono una traversa con Fabrizi, bravissimo a liberarsi in area. Sulla respinta interviene Bellini che prima colpisce a sua volta una traversa, e poi deposita anche con l’aiuto di una deviazione. Tutto però viene vanificato dalla revisione all’FVS, che conferma l’offside. Nel maxi recupero concesso dal signor Dasso, la Pianese ci prova ancora con Martey, il cui mancino da dentro l’area finisce alto non di molto. Finalmente però, gli sforzi bianconeri vengono premiati: Fabrizi sfrutta un filtrante di Bertini per servire Bellini, che da centro area non sbaglia. Il primo tempo si chiude così sull’1-1.

La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione: prima Martey sfonda a sinistra e calcia, trovando la parata a terra di Zaccagno, poi è Bellini a riprovarci con un mancino da fuori che termina alto. Risponde la Torres al 7’: Zecca spunta sul secondo palo indirizzando verso lo specchio il colpo di testa, ma Masetti si immola salvando sulla linea di porta. Pianese nuovamente in avanti al 13’: Fabrizi, onnipresente, sbuca sul traversone da calcio piazzato di Bertini, la palla arriva sul lato destro dell’area di rigore dove Di Cosmo si coordina in rovesciata, non trovando lo specchio per poco. Contropiede bianconero al 17’, con Bellini che apre e chiude l’azione dopo aver dialogato con Bertini, ma la sua conclusione dal limite è troppo debole. Pianese vicinissima al vantaggio in due circostanze al 22’: prima Bellini, suggerito alla perfezione da Bertini, manda alto dal limite, poi Martey, sempre su suggerimento di un ispirato Bertini, viene rimontato in area al momento del tiro. Al 25’ tenta di farsi vedere nuovamente la Torres da corner, ma Astaldi compie un grande intervento su Antonelli. Nel momento di massima spinta bianconera, tuttavia, la Torres si guadagna un tiro dal dischetto con Scotto, che da centro area si libera e viene atterrato con una strattonata. Lo stesso attaccante dagli undici metri non fallisce, angolando bene il tiro. La Pianese si riversa nuovamente in avanti per provare a pareggiare, ed il neoentrato Negri ci prova con un tiro da fuori, che Zaccagno blocca in due tempi. Al 90’ è la volta di Ianesi, che conclude in porta dopo un bel triangolo con Bellini, ma il tiro è centrale. Un minuto più tardi i ruoli si invertono, con Ianesi che suggerisce alla perfezione per Bellini, che però di testa manda a lato di un soffio. Ancora zebrette nel terzo minuto di recupero, sempre Ianesi a suggerire da sinistra, il colpo di testa di Chesti sfiora però il secondo palo. È l’ultima emozione, perché il risultato non cambia più. Termina 2-1 per la Torres.

Credit foto: Alessandro Sanna – Torres

(Ufficio Stampa US Pianese)

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