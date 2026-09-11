La Pianese attende il Grosseto, Zanchetta: “Serviranno attenzione e cattiveria contro una squadra che non è prima per caso”

Le zebrette sfideranno i biancorossi domani, sabato 12 settembre, alle 21:00 al Comunale di Piancastagnaio

È tempo di derby toscano per la Pianese, che domani, sabato 12 settembre, affronterà il Grosseto nel quarto turno del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27. Per le zebrette si tratta del secondo impegno ufficiale della stagione al Comunale e non mancano le motivazioni per fare bene. Davanti a quello che sarà sicuramente il pubblico delle grandi occasioni, la squadra di mister Zanchetta andrà a caccia della prima vittoria stagionale, dopo il pareggio conquistato contro il Vado alla seconda giornata.

A dirigere la gara sarà Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, mentre i due assistenti saranno Alessandro Rastelli di Ostia Lido e Massimiliano Starnini di Viterbo. Il IV Ufficiale designato sarà invece Cataldo Zito di Rossano, mentre l’Operatore FVS sarà Gianmarco Macripò di Siena.

“Affrontiamo la prima in classifica, quindi è chiaro che la sfida richiede un certo tipo di approccio e soprattutto un certo tipo di attenzione”. Ne è sicuro mister Andrea Zanchetta, allenatore delle zebrette, che ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa pregara. “Il Grosseto non è primo per caso – ha spiegato il tecnico –. Ha tanto entusiasmo e ha raccolto quello che meritava. Noi, invece, abbiamo la consapevolezza di aver raccolto poco rispetto a quello che meritavamo e quindi dobbiamo affrontare la capolista con questa cattiveria e determinazione e farlo nel migliore dei modi”.

“Domani vorrei vedere i ragazzi con la voglia di fare la partita e di giocarcela a viso aperto, con una buona intensità. Anche a Guidonia, al di là del fatto che facesse caldissimo, i ragazzi ce l’hanno messa tutta e hanno messo in campo l’intensità che dovevano mettere – ha proseguito l’allenatore bianconero –. Mi aspetto però un livello di attenzione sempre maggiore, perché le partite si decidono sugli episodi e in questo momento, a livello individuale, possiamo fare qualcosina in più”.

“È un campionato equilibrato, al di là dei punti in classifica, soprattutto per le partite che vedo. Le squadre che vincono possono tranquillamente pareggiare o perdere, quindi è tutto molto equilibrato. Per questo ribadisco che il livello di intensità, ma soprattutto di attenzione all’interno della partita, deve essere elevato, perché gli episodi spostano l’esito del risultato e, di conseguenza, la classifica. Ma incidono anche, in generale, sull’umore con cui lavori e prepari la settimana. Noi questa consapevolezza ce l’abbiamo. I ragazzi lavorano sempre bene, con il giusto entusiasmo, e cercare di riportarlo poi anche la domenica è importante. È quello su cui stiamo lavorando” ha infine concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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