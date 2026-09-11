Pisa-Virtus Entella, i convocati

Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Paolo Bianco per la gara Pisa-Virtus Entella in programma oggi (ore 21.00) alla Cetilar Arena e valida per la 4° giornata del Campionato Serie BKT
# 1 – Simone SCUFFET
# 3 – Samuele ANGORI
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 7 – Mehdi LERIS
# 8 – Filippo PITTARELLO
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Ichem FERRAH
# 13 – Andrea PRIMASSO
# 14 – Felipe LOYOLA
# 17 – Emanuele RAO
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Leonardo LORIA
# 24 – Jacopo FROSALI
# 26 – Francesco COPPOLA
# 29 – Omar CORREIA
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 37 – Andrea PETAGNA
# 44 – Daniel DENOON
# 55 – Giuseppe LEONE
# 72 – Simone ZANON
# 98 – Alessandro CONFENTE
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