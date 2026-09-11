Pisa-Virtus Entella 1-4

PISA. Confente, Angori, Canestrelli (46′ Caracciolo), Leris, Tramoni (46′ Pittarello), Vural (46′ Moreo), Coppola, Correia, Calabresi (73′ Primasso), Petagna (46′ Zanon), Leone. A disposizione. Scuffet, Loria, Ferrah, Loyola, Rao, Piccinini, Denoon. Allenatore Bianco.
VIRTUS ENTELLA. Del Frate, Squizzato (83′ Tiritiello), Vignali (69′ Previtali), Cuppone (77′ Forte), Guiu (77′ Annoni), Marconi, Parodi, Franzoni, Di Mario, Alborghetti, Bendetti (69′ Tirelli). A disposizione. Torrielli, Colombi, Corona, Turicchia, Motolese, Felippe, Kritta. Allenatore Chiappella
Arbitro. Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti. Mastrodonato-Ceolin. 4° Ufficiale. Maccarini. Var. Gariglio. Avar. Massimi
Reti. 2′ Guiu, 32′ Cuppone, 45+2′ Franzoni, 73′ Correia, 80′ Tirelli.
Note. Ammoniti Parodi, Primasso, Di Mario. Espulso Leris al 35′ per gioco pericoloso. Recupero 3′ pt; 3′ st. Spettatori 9.309
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