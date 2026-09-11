Campionato Serie BKT
4° giornata
Calcio d’inizio. Ore 21.00
Stadio. Cetilar Arena
Arbitro. Ermanno Feliciani di Teramo. Assistenti. Mastrodonato-Ceolin. 4° Ufficiale. Maccarini. Var. Gariglio. Avar. Massimi
Squalificati. Nessuno
Diffidati. Nessuno
Qui potrai seguire in diretta i Nerazzurri!
– DAZN
– LaB Channel (su Amazon Prime e One Football)
– Radio Rai (88.5 fm)
Sui nostri canali ufficiali aggiornamenti live, immagini ed interviste postgara!
Facebook. Pisa Sporting Club
X. @PisaSC
Instagram. Pisasportingclub
TikTok. Pisasportingclub
Twitch. PisaSportingClub
Youtube. Pisa Sporting Club
<p>The post MatchDay Pisa-Virtus Entella first appeared on Pisa Sporting Club.</p>