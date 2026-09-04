Calciomercato, il riassunto della sessione estiva 2026

Si è chiusa la sessione estiva 2026 del calciomercato; questo il riepilogo delle operazioni definite, in entrata e in uscita, dal Pisa Sporting Club:

Operazioni in entrata

– Tommaso Marras (Definitivo, Mantova)

– Giuseppe Leone (Definitivo, Juve Stabia)

– Simone Zanon (Temporaneo con obbligo condizionato, Carrarese)

– Ichem Ferrah (Definitivo, Losc Lille)

– Emanuele Rao (Temporaneo, Napoli)

– Andrea Petagna (Definitivo, Monza)

– Alessandro Confente (Definitivo, Juve Stabia)

– Omar Correia (Definitivo, Juve Stabia)

– Filippo Pittarello (Definitivo, Catanzaro)

– Alessandro Carnaroli (Definitivo, Vis Pesaro)

Operazioni in uscita

– Alexander Lind (Definitivo, Nordsjaelland)

– Adrian Raychev (Temporaneo, Levsky Sofia)

– Jam Mlakar (Temporaneo con opzione e obbligo condizionato, Maribor)

– Zan Jevsenak (Definitivo, Maribor)

– Pietro Beruatto (Definitivo, Benevento)

– Nicolas Giuliani (Temporaneo, Pistoiese)

– Lorenzo Pucci (Temporaneo, Prato)

– Matteo Luppichini (Temporaneo, L’Aquila)

– Andrea Pavanello (Definitivo, Pergolettese)

– Lorenzo Tosi (Temporaneo, Grosseto)

– Niccolò Mazzantini (Temporaneo, Piacenza)

– Riccardo Bassanini (Temporaneo, Piacenza)

– Daniel Battistella (Temporaneo, Seravezza)

– Andrea Beghetto (Risoluzione contrattuale)

– Rafiu Durosinmi (Definitivo, Genk)

– Mert Durmush (Temporaneo con opzione e contropzione, Spezia)

– Filip Stojilkovic (Temporaneo con opzione e contropzione, Rapid Bucarest)

– Motjieus Sapola (Temporaneo con opzione e contropzione, Spezia)

– Michel Aebischer (Definitivo, Union Berlino)

– Idrissa Tourè (Definitivo, Monza)

– Ante Vukovic (Temporaneo, Juve Stabia)

– Giacomo Maucci (Temporaneo, Vis Pesaro)

– Niccolò Conti (Temporaneo, Vis Pesaro)

– Adrian Semper (Definitivo, Al Fateh)

– Alessandro Carnaroli (Temporaneo, Vis Pesaro)

– Henrik Meister (Temporaneo con opzione, Derby County)

– Nicholas Bonfanti (Temporaneo con opzione, Carrarese)

– Tommaso Ferrari (Temporaneo, Ghiviborgo)

– Malthe Hojholt (Definitivo, Górnik Zabrze)

– Jeremy Mbambi (Temporaneo con obbligo di riscatto condizionato e controriscatto, VV Sint Truiden)

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