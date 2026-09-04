Calciomercato, il riassunto della sessione estiva 2026

Si è chiusa la sessione estiva 2026 del calciomercato; questo il riepilogo delle operazioni definite, in entrata e in uscita, dal Pisa Sporting Club:
Operazioni in entrata
– Tommaso Marras (Definitivo, Mantova)
– Giuseppe Leone (Definitivo, Juve Stabia)
– Simone Zanon (Temporaneo con obbligo condizionato, Carrarese)
– Ichem Ferrah (Definitivo, Losc Lille)
– Emanuele Rao (Temporaneo, Napoli)
– Andrea Petagna (Definitivo, Monza)
– Alessandro Confente (Definitivo, Juve Stabia)
– Omar Correia (Definitivo, Juve Stabia)
– Filippo Pittarello (Definitivo, Catanzaro)
– Alessandro Carnaroli (Definitivo, Vis Pesaro)
Operazioni in uscita
– Alexander Lind (Definitivo, Nordsjaelland)
– Adrian Raychev (Temporaneo, Levsky Sofia)
– Jam Mlakar (Temporaneo con opzione e obbligo condizionato, Maribor)
– Zan Jevsenak (Definitivo, Maribor)
– Pietro Beruatto (Definitivo, Benevento)
– Nicolas Giuliani (Temporaneo, Pistoiese)
– Lorenzo Pucci (Temporaneo, Prato)
– Matteo Luppichini (Temporaneo, L’Aquila)
– Andrea Pavanello (Definitivo, Pergolettese)
– Lorenzo Tosi (Temporaneo, Grosseto)
– Niccolò Mazzantini (Temporaneo, Piacenza)
– Riccardo Bassanini (Temporaneo, Piacenza)
– Daniel Battistella (Temporaneo, Seravezza)
– Andrea Beghetto (Risoluzione contrattuale)
– Rafiu Durosinmi (Definitivo, Genk)
– Mert Durmush (Temporaneo con opzione e contropzione, Spezia)
– Filip Stojilkovic (Temporaneo con opzione e contropzione, Rapid Bucarest)
– Motjieus Sapola (Temporaneo con opzione e contropzione, Spezia)
– Michel Aebischer (Definitivo, Union Berlino)
– Idrissa Tourè (Definitivo, Monza)
– Ante Vukovic (Temporaneo, Juve Stabia)
– Giacomo Maucci (Temporaneo, Vis Pesaro)
– Niccolò Conti (Temporaneo, Vis Pesaro)
– Adrian Semper (Definitivo, Al Fateh)
– Alessandro Carnaroli (Temporaneo, Vis Pesaro)
– Henrik Meister (Temporaneo con opzione, Derby County)
– Nicholas Bonfanti (Temporaneo con opzione, Carrarese)
– Tommaso Ferrari (Temporaneo, Ghiviborgo)
– Malthe Hojholt (Definitivo, Górnik Zabrze)
– Jeremy Mbambi (Temporaneo con obbligo di riscatto condizionato e controriscatto, VV Sint Truiden)
<p>The post Calciomercato, il riassunto della sessione estiva 2026 first appeared on Pisa Sporting Club.</p>