Leonardo Di Cosmo dopo l’esordio da titolare: “Alla Pianese ho trovato un ambiente familiare. La strada è quella giusta”

Il centrocampista classe 1998 ha parlato della prossima sfida con la Sambenedettese

“Sono contentissimo di essere alla Pianese. Ho trovato un ambiente familiare e mi sono integrato alla grande con i ragazzi”. A parlare è Leonardo Di Cosmo, l’ultimo arrivato in casa Pianese, che, a distanza di qualche settimana dal suo approdo a Piancastagnaio, ha fatto il punto sui suoi primi tempi in bianconero. “Sono qui da non tantissimo, però si è creata subito un’alchimia importante. Da quando ho conosciuto i ragazzi e lo staff ho avuto tante sensazioni positive – ha detto il calciatore –. È un ambiente familiare, che fa bene anche alla nostra vita fuori dal campo. Qui c’è una serenità che poi riporti sempre in campo”.

Il centrocampista ha poi parlato della sfida di Sassari, dove ha esordito dal primo minuto: “Siamo un po’ rammaricati, perché ancora una volta abbiamo fatto la prestazione. Sappiamo quanto sarebbe importante fare punti in questo momento e che serve un po’ più di concretezza negli ultimi metri. Non siamo però preoccupati, perché la strada è quella giusta. Adesso siamo al lavoro per preparare la prossima partita con grande serenità e convinzione”.

“È un girone molto tosto e anche con la Sambenedettese sarà una sfida dura – ha detto il classe 1998 sul prossimo impegno delle zebrette –. Ogni settimana affrontiamo una squadra organizzata e preparata, con giocatori che hanno fatto questa categoria per tanti anni. La Samb forse ha fatto un po’ di fatica a fare punti, però ha dimostrato di essere sempre propositiva e di saper segnare. Mi aspetto una sfida combattuta. L’atteggiamento che abbiamo avuto nelle scorse partite dobbiamo riportarlo anche in questa”. “In un certo senso penso che sia una fortuna per noi tornare in campo a così stretto giro di posta rispetto alla trasferta con la Torres – ha concluso Di Cosmo –. In questo modo abbiamo la possibilità di rifarci già lunedì”.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Leonardo Di Cosmo dopo l’esordio da titolare: “Alla Pianese ho trovato un ambiente familiare. La strada è quella giusta” proviene da U.S. Pianese.