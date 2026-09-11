Pianese-Grosseto, un minuto di silenzio in memoria di Daniele Cheli prima del match

L’US Pianese comunica che, in memoria di Daniele Cheli, storico presidente bianconero e tra gli artefici della crescita della società amiatina dalla Prima Categoria fino all’Eccellenza, scomparso lo scorso luglio, prima della gara di domani, sabato 12 settembre, sarà osservato un minuto di silenzio. La sfida tra Pianese e Grosseto è valida per il quarto turno del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27.

Il presidente Maurizio Sani, la dirigenza e tutta la famiglia bianconera si stringono con gratitudine e affetto alla famiglia Cheli, al figlio Cristiano, alla nuora Silvia e alla nipote Martina. In ricordo di Daniele, prima del calcio d’inizio la dirigenza bianconera consegnerà alla famiglia un mazzo di fiori.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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