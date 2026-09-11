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Statistiche e Curiosità della sfida con la Virtus Entella

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domani (Cetilar Arena, ore 21.00) la Virtus Entella, nel match valido per la 4° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:

  1. Dopo che nelle prime cinque sfide in Serie BKT contro la Virtus Entella non aveva mai vinto (3N, 2P), il Pisa ha trovato il successo nell’ultimo incontro: 3-2 in casa il 10 maggio 2021.
  2. Il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro avversarie liguri in Serie BKT (3V, 1N), anche se la sconfitta risale alla più recente di queste gare: 2-3 sul campo dello Spezia, il 9 marzo 2025.
  3. Dopo il successo contro la Carrarese nell’ultima sfida contro una squadra toscana (2-1, l’8 maggio 2026), la Virtus Entella potrebbe battere queste avversarie in almeno due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-dicembre 2019 (vittorie vs Livorno, Pisa ed Empoli).
  4. Il Pisa potrebbe vincere tre delle prime quattro gare stagionali in Serie BKT per la seconda partecipazione consecutiva (3V, 1N nel 2024/25); inoltre, i toscani – che arrivano dal 3-0 sulla Juve Stabia – potrebbero vincere due match di fila con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2024.
  5. In caso di sconfitta, la Virtus Entella (un punto finora) eguaglierebbe la sua peggior partenza in Serie BKT dopo quattro gare giocate, quando nella prima partecipazione alla competizione (2014/15) registrò un pareggio e tre sconfitte.
  6. Solo Mohammed Chakir (14) ha tentato più tiri di Mattéo Tramoni (12) in questo campionato; l’attaccante del Pisa (un gol e due assist finora) potrebbe andare a segno in due presenze di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025.
  7. La Virtus Entella è l’unica squadra ad avere più di un giocatore con almeno 20 duelli vinti all’attivo in questo campionato: Andrea Tiritiello (20) e Bernat Guiu (23).

Questi i precedenti:

Partite Pisa Vittorie Pareggi V. Entella Vittorie Pisa Gol V. Entella Gol
Totale confronti in Serie BKT: 6 1 3 2 6 8
In casa del Pisa: 3 1 1 1 4 5

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