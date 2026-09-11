Statistiche e Curiosità della sfida con la Virtus Entella

Il Pisa Sporting Club si prepara ad affrontare domani (Cetilar Arena, ore 21.00) la Virtus Entella, nel match valido per la 4° giornata del Campionato Serie BKT. Andiamo ad analizzare le statistiche e le curiosità della prossima sfida grazie agli Opta Facts by Stats Perform:
- Dopo che nelle prime cinque sfide in Serie BKT contro la Virtus Entella non aveva mai vinto (3N, 2P), il Pisa ha trovato il successo nell’ultimo incontro: 3-2 in casa il 10 maggio 2021.
- Il Pisa ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro avversarie liguri in Serie BKT (3V, 1N), anche se la sconfitta risale alla più recente di queste gare: 2-3 sul campo dello Spezia, il 9 marzo 2025.
- Dopo il successo contro la Carrarese nell’ultima sfida contro una squadra toscana (2-1, l’8 maggio 2026), la Virtus Entella potrebbe battere queste avversarie in almeno due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da agosto-dicembre 2019 (vittorie vs Livorno, Pisa ed Empoli).
- Il Pisa potrebbe vincere tre delle prime quattro gare stagionali in Serie BKT per la seconda partecipazione consecutiva (3V, 1N nel 2024/25); inoltre, i toscani – che arrivano dal 3-0 sulla Juve Stabia – potrebbero vincere due match di fila con annesso clean sheet per la prima volta da marzo 2024.
- In caso di sconfitta, la Virtus Entella (un punto finora) eguaglierebbe la sua peggior partenza in Serie BKT dopo quattro gare giocate, quando nella prima partecipazione alla competizione (2014/15) registrò un pareggio e tre sconfitte.
- Solo Mohammed Chakir (14) ha tentato più tiri di Mattéo Tramoni (12) in questo campionato; l’attaccante del Pisa (un gol e due assist finora) potrebbe andare a segno in due presenze di fila in Serie BKT per la prima volta da aprile 2025.
- La Virtus Entella è l’unica squadra ad avere più di un giocatore con almeno 20 duelli vinti all’attivo in questo campionato: Andrea Tiritiello (20) e Bernat Guiu (23).
Questi i precedenti:
|Partite
|Pisa Vittorie
|Pareggi
|V. Entella Vittorie
|Pisa Gol
|V. Entella Gol
|Totale confronti in Serie BKT: 6
|1
|3
|2
|6
|8
|In casa del Pisa: 3
|1
|1
|1
|4
|5
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