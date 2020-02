Pisa-Chievo 1-1

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, Marin, Pinato (61′ Soddimo); Siega; Vido (53′ Marconi), Masucci (81′ Moscardelli). A disposizione. Perilli, Dekic, Pisano, Belli, Pompetti, Minesso, de Vitis, Fabbro, Perazzolo. Allenatore D’Angelo

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann (72′ Frey), Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Esposito, Garritano; Giaccherini (75′ Vignato); Meggiorini (19′ Djordjevic), Ceter. A disposizione: Pavoni, Nardi, Ongenda, Vaisanen, Karamoko, Morsaj, Rigione, Grubac, Zuelli. All. Marcolini

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Pagnotta-Vono. 4° uomo Carella).

Reti: 8′ Meggiorini (C), 56′ Lisi (P)

Note. Ammoniti: Dickmann (C), Garritano (C), Djordjevic (C), Masucci (P), Benedetti (P), Siega (P), Pinato (P), Soddimo (P). Espulso al minuto 85′ Soddimo (P). Angoli: 10-4. Recupero: 3′ pt. / 6′ st. Spettatori: 8.001.

