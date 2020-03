In virtù delle disposizioni presenti nel Decreto emesso in data 9 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Pisa Sporting Club comunica la sospensione, fino a nuova comunicazione, dell’attività del punto vendita ufficiale Pisa Store situato in via Cesare Battisti 53

