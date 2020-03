Emergenza Covid-19: sospese attività della sede sociale

In virtù delle disposizioni presenti nel Decreto emesso in data 9 marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della conseguente sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i campionati professionistici decisa in data odierna dalla F.I.G.C., la Presidenza del Pisa Sporting Club, a tutela della salute dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori, ha deciso di interrompere fino a nuova comunicazione tutte le attività della propria sede sociale (situata presso il Palazzo Sesta Porta, via Cesare Battisti 53).

