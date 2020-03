Il Presidente Corrado: “Lavorare nell’interesse del sistema calcio”

Tutta l’attività del Pisa Sporting Club è ferma, nel rispetto dei provvedimenti presi dalle Autorità per l’emergenza Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Uno stop doveroso che apre scenari ancora poco chiari e che il Presidente Giuseppe Corrado ha provato ad analizzare in una lunga intervista rilasciata all’emittente Punto Radio, radio ufficiale del sodalizio nerazzurro. “Il calcio si deve adattare al cambiamento che impone un evento eccezionale come la Pandemia che stiamo vivendo e deve cambiare le proprie abitudini. Tutti noi addetti ai lavori dobbiamo spogliarci dei nostri distintivi e lavorare nell’interesse del sistema calcio”.

Difficile ipotizzare cosa succederà: “Ho partecipato a molte riunioni con la Lega B in teleconferenza ma prima bisogna capire cosa accadrà a livello nazionale. Servirà buon senso e ritengo di essere in piena sintonia con il presidente della FIGC Gravina che ha più volte detto di voler terminare i campionati. Penso che sia una soluzione fattibile, ovviamente con misure straordinarie magari passando l’estate in campo: il campionato finirà più tardi? Pazienza, vorrà dire che inizieremo in ritardo il prossimo ottimizzando gli spazi disponibili del calendario. Annullare il campionato rappresenterebbe un danno enorme per le società, per gli sponsor e per tutto quello che ci portiamo dietro”.

Impossibile non pensare anche al progetto della nuova Arena e ai tifosi: “Questa pausa forzata traslerà solamente i tempi ma non comporterà nessun altro contrattempo: vorrà dire che inizieremo i lavori in ritardo. E per i tifosi stiamo già pensando a sconti e altre iniziative legate al momento in cui potremo finalmente ripartire”.

