Nerazzurri già in Calabria: i convocati per la sfida al Crotone

Il Pisa Sporting Club è partito questa mattina in aereo per raggiungere Crotone dove domani sera (ore 21.00) affronterà l’undici guidato da mister Stroppa nel match valido per il turno infrasettimanale del campionato cadetto.

La squadra nerazzurra ha quindi effettuato nel pomeriggio una seduta di allenamento nella sede calabrese del ritiro pregara svolgendo un lavoro essenzialmente tecnico-tattico con simulazioni di gioco, tiri in porta, calci piazzati e partitella finale a ranghi contrapposti.

Questo il gruppo a disposizione del tecnico per la gara dello “Scida”: Francesco Belli, Simone Benedetti, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Vladan Dekic, Stefano Gori, Robert Gucher, Gianmarco Ingrosso, Francesco Lisi, Michele Marconi, Marius Marin, Gaetano Masucci, Andrea Meroni, Mattia Minesso, Davide Moscardelli, Riccardo Perazzolo, Simone Perilli, Marco Pinato, Eros Pisano, Marco Pompetti, Nicholas Siega, Danilo Soddimo, Luca Vido

