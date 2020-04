Il Pisa Sporting Club augura a tutti i tifosi nerazzurri e a tutta la nostra Gloriosa città una serena Pasqua.

L’augurio più grande è quello di poterci rivedere presto all’Arena per poter soffrire e gioire insieme come sempre abbiamo fatto in questi 111 anni di storia

Buona Pasqua

