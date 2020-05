Si riparte! La soddisfazione del Pisa è quella di tutta la Serie B

E’ arrivato il definitivo via libera alla ripresa dei campionati di calcio professionistici.

“La Serie BKT potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato – sono le parole del Presidente della Lega B Mauro Balata – e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina”

“La decisione sulla ripartenza del Calcio in Italia – è il commento del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado – deve rappresentare, in termini sociali un messaggio di fiducia, di speranza e di voglia di ritorno alla normalità. In termini sportivi ripartire significa non essersi arresi ed avere ancora la forza e la voglia di continuare ad onorare le regole dello sport. Sotto il profilo industriale significa ritornare a produrre la forma di intrattenimeto più seguita in Italia e a garantire il ritorno all’attività per decine di migliaia di addetti che direttamente o indirettamente operano attraverso il calcio. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati e battuti perché tutto questo si realizzasse”

