“Ci aspettano altre gare difficili, ma ci faremo trovare pronti”

Pochi giorni dopo il ritorno in campo e in vista della ‘prima’ post emergenza covid-19 all’Arena Garibaldi il Presidente Giuseppe Corrado ha raccontato emozioni e ambizioni al Corriere dello Sport: “La B ha avuto un impatto più pimpante della serie A. Ho visto tante partite belle, combattute con continui capovolgimenti di fronte e il campionato ha confermato un sostanziale equilibrio di valori. Per noi la gara di Salerno non è stata una passeggiata, anche a livello logistico e organizzativo, ma abbiamo trovato una grande disponibilità. Devo fare i complimenti alla Salernitana per l’ospitalità che ci ha riservato“.

A Salerno è arrivato anche un risultato positivo: “Nel primo tempo il Pisa è stato guardingo, nella ripresa si è aperto, dimostrando di aver i mezzi per dire sempre la sua. Alla fine sono arrivate alcune occasioni favorevoli che se sfruttate ci avrebbero permesso di portare a casa i tre punti. L’unica cosa che è mancata è stato il pubblico. A Salerno come a Pisa i tifosi sono unici e avrebbero aggiunto valore allo spettacolo“.

E adesso? “Dobbiamo guardarci alle spalle, tenere lontana la zona playout facendo più punti possibili. Adesso affronteremo il Pescara, ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra forte che ha ripreso alla grande. Prevedo una sfida ostica, anche se da qui alla fine ci aspettano tutti confronti di questo tipo”

