Stadio, il Pisa è chiaro: “Nuova Arena, l’obiettivo di tutti!”

Il Pisa Sporting Club, alla luce delle recenti disquisizioni inerenti la variante urbanistica approvata e alla successiva sentenza del Tar relativa ai ricorsi presentati dalla Comunità Islamica, comunica di continuare ad essere estremamente fiducioso sui tempi e sulla prosecuzione del progetto stadio. Tutto ciò sulla base delle valutazioni e delle risposte fornite dai propri professionisti e dalle rassicurazioni avute dalle istituzioni comunali.

La società conferma di avere la massima fiducia nel lavoro portato avanti con metodo e diligenza dal Sindaco Michele Conti e dagli assessori di riferimento, che hanno consentito l’approvazione della variante urbanistica, così come ha sempre mostrato apprezzamento per il lavoro di avvio del progetto portato avanti dal Sindaco e dagli assessori della precedente giunta.

Il rifacimento dell’Arena Garibaldi stando alle dichiarazioni e ai fatti, è sempre stato considerato da tutti un progetto di rivalutazione significativa di un’area importante della città ed è, quasi sempre, apparso al centro dei programmi di ogni corrente politica. Non possiamo credere che, alle soglie della fase finale, ci possano essere valutazioni così diverse e discordanti nel modo di vedere le cose e rilevare come, un progetto che dovrebbe essere l’orgoglio della città e trovare tutti concordi, possa alimentare cosi tante opinioni contrastanti.

Il Pisa Sporting Club si augura che le polemiche e le schermaglie di carattere politico non vanifichino l’ottimo e grande lavoro fin qui svolto e non abbiano a frenare un progetto che ha sempre rappresentato il presupposto fondamentale da cui partire per la crescita della società calcistica della città.

L’immagine della marea di folla festante sui Lungarno il giorno successivo alla vittoria di Trieste, deve essere lo stimolo ad allineare i pensieri e ad unire le forze per il progetto di tutti: uno stadio e una squadra che rappresentino l’orgoglio di una Città unica, l’orgoglio della nostra Pisa!