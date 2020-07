Allenamento al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che domani inizierà le operazioni logistiche per l’ultima trasferta della stagione regolare del campionato Cadetto.

Il tecnico Luca D’Angelo, assieme al suo staff, ha fatto svolgere alla squadra una seduta ‘tradizionale’: riscaldamento aerobico e atletico, lavoro a gruppi su campo ridotto e quindi spazio alla tattica con simulazioni di gioco sia in chiave offensiva che in chiave difensiva.

Domattina capitan Moscardelli e compagni si raduneranno all’Arena Garibaldi per l’ultimo allenamento in città prima della partenza per Frosinone prevista nel pomeriggio.

L’articolo Nerazzurri in campo nel pomeriggio a San Piero proviene da Ac Pisa 1909.