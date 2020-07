Prosegue la preparazione: squadra al lavoro a San Piero

Allenamento pomeridiano al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club.

Prosegue dunque la marcia di avvicinamento dei nerazzurri alla sfida di venerdì prossimo con il Pordenone che andrà in scena sul ‘neutro’ di Trieste. Al “Rocco” il Pisa si troverà di fronte una delle squadre più in forma del momento con molti ex a disposizione di mister Tesser: Tremolada, Bindi, Strizzolo, Misuraca e Zammarini.

Nella seduta odierna lo staff nerazzurro ha fatto svolgere al gruppo squadra una serie di esercizi di riscaldamento prima di passare al lavoro puramente tattico sul campo principale: simulazioni di gioco, fase di attacco e piazzamenti difensivi prima del ‘rompete le righe’.

Domani seduta mattuttina all’Arena Garibaldi e quindi nel pomeriggio al partenza per Trieste.

