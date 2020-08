Campionato BeSports: il trionfo del Pisa!

I Campioni siamo noi!!!

La prima edizione del Trofeo BeSports, il campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con MKERS e ACME, e col supporto di SMI Consulting e Dreams Team Travel, giocato su eFootball Pro Evolution Soccer 2020, il celebre gioco Konami, si colora di nerazzurro!

Una vittoria assolutamente meritata per Carmine Liuzzi (PISA_N17x) e Salvatore Di Giacomo (SASINHO_DIGIAC) che, dopo aver concluso la regular season a due passi dalla prima piazza, hanno giocato alla grandissima i Playoff e si sono poi affermati nella finalissima disputata con Benevento e Cosenza.

Nell’ultimo e decisivo atto del Trofeo BeSports i due portacolori nerazzurri hanno superato in una speciale semifinale il Benevento con due netti successi (3-1; 3-2). I giallorossi campani hanno comunque conquistato il lasciapassare per la finale imponendosi sul Cosenza ma si sono poi dovuti nuovamente arrendere di fronte a Carmine Liuzzi e Salvatore Di Giacomo: 3 successi della coppia nerazzurra contro 1 solo successo dei campani.

Il torneo BeSports ha visto la partecipazione di 1693 partecipanti per un totale di 2534 partite solo nella fase di qualificazione e interesse da parte di un nuovo pubblico, sempre più giovane, e interessato a contenuti innovativi. E’ la prima volta che una Lega calcistica porta a termine un campionato eSports e questo è motivo di orgoglio per la nostra categoria che con il supporto di Mkers e dei partner dell’iniziativa (DreamTeam Travel e SMI Consulting) è riuscita a declinare lo sport del calcio anche in una nuova accezione: quella virtuale.

Il Trofeo BeSports arriva sotto la Torre Pendente! Grazie Ragazzi!

