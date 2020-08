Tutte le storie hanno un inizio e una fine.

La mia no: per me quello che ho vissuto a Pisa continuerà a darmi la forza per crescere.

Due anni fa ero un ragazzo in cerca di consacrazione. Ho trovato una famiglia che ha saputo darmi tutto quello di cui avevo bisogno.

Le lacrime dopo Trieste, le parate e i gol dei miei compagni. Le corse per essere il primo ad abbracciarli attraversando tutto il campo.

La torre che si intravede vede dalla metà campo davanti alla Curva.

I sogni restano tali fino a quando non si realizzano, e io a Pisa ho vissuto il mio.

Questo sarà sempre il mio posto.

Grazie di tutto, Stefano.

IL SALUTO DI STEFANO GORI ❤️

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

