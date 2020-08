Il video di lancio della nuova maglia del Pisa.

– LA CROCE PISANA

È l’elemento di unione tra la maglia e la città. Simbolo medievale, rappresenta l’orgoglio e l’appartenenza dei pisani che la squadra incarna ogni qualvolta scende in campo.

– LA SILHOUETTE DORATA

Ancora una volta è l’eleganza a essere protagonista. I dettagli dorati aggiungono un tono aulico e regale alla maglia: rifiniture che danno ancor più valore a chi la indossa.

– LA SFUMATURA

Il Pisa alza i toni. Sulla scia di un equalizzatore, il nero si interseca con il blu dando ancor più uniformità ai colori che da sempre rendono riconoscibile il Club in giro per il mondo.

– IL FONT

L’armonia delle forme e l’aggressività del concept. Il font Aldo The Apache è elegante e allo stesso tempo trasmette la forza della divisa. Un taglio nuovo, verso la modernità.

– IL BRAND

Un concept del tutto nuovo che incarna appieno i valori del main partner della stagione. Avanguardia ed efficienza, questi gli elementi che hanno rafforzato è confermato il legame tra Cetilar e Pisa Sporting Club.

LA NUOVA MAGLIA DEL PISA | NEW KIT HOME & AWAY

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club