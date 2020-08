Main Sponsor: si rinnova il connubio di successo Pisa-Cetilar!

Una partnership di successo che prosegue con tanta grinta e reciproca ambizione: il Main Sponsor del Pisa Sporting Club per tutta la stagione agonistica 2020-2021 sarà Cetilar®!

Si tratta di una conferma, sulle maglie da gioco ufficiali del sodalizio nerazzurro, per il brand di punta di PharmaNutra S.p.A., azienda leader nel mercato dei supplementi nutrizionali a base di ferro: Cetilar®, lo ricordiamo, rappresenta una linea di prodotti unici e brevettati a base di esteri cetilati (7,5% CFA), disponibile nelle versioni Crema e Patch, che aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, riducendo la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e risultando molto utile nel recupero della mobilità in caso di traumi sportivi articolari o muscolari.

Dopo aver accompagnato il Pisa Sporting Club nella fase finale della stagione che ha visto i nerazzurri sfiorare l’accesso ai Playoff, PharmaNutra S.p.A., fondata nel 2003 a Pisa dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte conferma dunque il suo impegno al fianco della principale realtà sportiva del territorio:

“Siamo felici di potere proseguire il percorso appena avviato con PharmaNutra nelle ultime giornate dello scorso campionato”, questo il commento del Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado. “Scendere in campo con il marchio Cetilar® sulle nostre maglie e avere come principale partner commerciale della Squadra questa prestigiosa realtà di Pisa è stato motivo di vero orgoglio. Tutto ciò non solo per il prestigio che ne può derivare, quanto per essere riusciti in poco tempo a declinare al meglio la missione strategica del Pisa Sporting Club: dare gioie sportive a tutti i tifosi e rappresentare il veicolo mediatico più importante e efficace per aiutare le aziende del territorio a crescere e sviluppare le loro attività sia a livello locale che a livello nazionale. Questa è una partnership che auspichiamo possa connotare per molto tempo la nostra squadra; insieme, poche settimane fa, abbiamo accarezzato un grande sogno e insieme ci riproveremo”.

“Questo nuovo accordo con il Pisa Sporting Club ha una doppia, importante valenza per PharmaNutra”, commenta in proposito il Consigliere Delegato dell’azienda Carlo Volpi. “Da una parte è il proseguimento di una collaborazione pluriennale culminata lo scorso campionato in una Main Sponsorship che è stato naturale continuare anche per la prossima stagione. Dall’altra, è l’occasione per realizzare ulteriori sinergie tra le nostre realtà attraverso nuove iniziative che coinvolgano oltre al marketing anche l’ambito scientifico. Come ho già avuto modo di sottolineare, lo sport svolge un importante ruolo sociale e rappresenta un veicolo ideale per promuovere i valori positivi in cui crediamo fortemente“

