Ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo di San Piero

Il Pisa Sporting Club ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Dopo un giorno di stop, seguito al match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, i nerazzurri sono tornati dunque a correre e sudare in vista del debutto in campionato previsto per domenica 27 settembre. Due settimane scarse a disposizione per farsi trovare pronti alla prima sfida, in campo esterno, con la Reggiana.

Per aumentare i giri del motore il tecnico Luca D’Angelo avrà pure a disposizione due test in questa settimana: sabato l’affascinante sfida a San Siro contro l’Inter, domani (ore 17.00) l’amichevole con il Grosseto sul campo del Comunale “Mariotti” di Montecatini Terme.

Questo pomeriggio l’allenamento dei nerazzurri è iniziato con il tradizionale riscaldamento ed è quindi proseguito con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche su campo regolamentare.

