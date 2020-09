Test Match: Pisa-Grosseto 1-2

Penultimo test precampionato per il Pisa Sporting Club.

Al Comunale “Mariotti” di Montecatini è andata in scena questo pomeriggio la sfida con il Grosseto (Serie C), disputata a porte chiuse nel rispetto del Protocollo Sanitario di prevenzione da Covid-19.

Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto ruotare i calciatori a disposizione destinando ad un allenamento ‘tradizionale’ quelli non scesi in campo contro i biancorossi. Per la cronaca la gara ha visto il successo del Grosseto grazie ai gol, uno per tempo, di Kraja (nella foto di Daniele Francesconi) e Galligani: inutile il gol su punizione, nel recupero, di Marconi.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi, nel pomeriggio, al Centro Sportivo di San Piero a Grado

Pisa-Grosseto 1-2

PISA (4-4-2). Loria (1′ st Kucich); Birindelli (1′ st Belli), Varnier (1′ st Caracciolo), Benedetti (1′ st Masetti), Lisi (1′ st Pisano); Soddimo (1′ st Gucher), Pompetti (1′ st De Vitis), Marin (1′ st Siega, 11’st Panattoni), Minesso; Sibilli (1′ st Masucci), Vido (1′ st Marconi). Allenatore D’Angelo.

GROSSETO (4-3-1-2). Barosi (21′ st Rossi); Raimo (5′ st Pierangioli), Ciolli (21′ st Campeol), Gorelli (7′ st Consonni), Nannola (21′ st Marraccini); Fratini (21′ st Sacchini), Vrdoljak (1′ st Kalay), Kraja (1′ st Galligani); Pedrini (5′ st Fomov), Boccardi (5′ st Gafa), Moscati (21′ st Russo). Allenatore Magrini.

Arbitro. Leonardo Tesi di Lucca (Marconi-Mantella)

Reti. 13′ pt Kraja, 31′ st Galligani, 46′ st Marconi

