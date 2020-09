Una grande vetrina per tutta la città: grazie a tutti!

La città di Pisa ha indossato l’abito più bello per la serata di gala che ha segnato l’inizio della nuova stagione Cadetta.

E’ stata un vero successo la cerimonia di presentazione del Calendario Serie BKT stagione 2020-2021 che ha visto la nostra Piazza dei Miracoli mostrarsi in tutta la propria bellezza agli occhi del calcio nazionale.

Un evento che è stato possibile realizzare grazie alla grandissima disponibilità e collaborazione mostrata da tutte le componenti interessate: Amministrazione Comunale, Opera Primaziale Pisana, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Pisamo e ci scusiamo già da ora se ci dimentichiamo qualcuno tra tutte le realtà cittadine e le persone che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione trasmessa in diretta da Raisport e Dazn.

A tutti, indistintamente, il nostro grazie!

E il ringraziamento va rivolto principalmente alla Lega B per aver scelto Pisa e il Pisa Sporting Club per organizzare un appuntamento così importante e a tutte le persone che in questi giorni abbiamo avuto il piacere di ospitare e di affiancare e supportare.

Grazie anche a Punto Radio che ha provveduto all’allestimento della Piazza e al nostro speaker Marco Guidi, trasferitosi per un giorno dal prato dell’Arena al prato della Piazza più bella del Mondo.

Un ringraziamento speciale infine a Cristiano Militello per aver contribuito con la sua ironia e la sua sagacia a rendere speciale la serata di Piazza dei Miracoli: una serata che, ne siamo certi, resterà indelebile anche per lui che porta nel cuore la nostra bellissima città.

