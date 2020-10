Allenamento di rifinitura per il Pisa Sporting Club, impegnato questo pomeriggio al Centro di San Piero a Grado.

La squadra nerazzurra è attesa domani dallo scontro diretto con la Juve Stabia, valido per il Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia: novanta minuti per decidere la squadra che al turno successivo andrà ad affrontare la vincente del match Virtus Entella-Albinoleffe, con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità.

Il tecnico Luda D’Angelo, ha quindi fatto svolgere alla squadra una seduta prettamente tecnico-tattica, durante la quale sono stati provati uomini e schemi da opporre ai gialloblù campani. Calcio d’inizio, lo ricordiamo, fissato per le ore 15.00 in un’Arena Garibaldi che si presenterà ancora a porte chiuse.

Intanto il Giudice Sportivo della Lega B ha reso note le proprie decisioni. Da segnalare soltanto l’ammenda di 1.000 euro rifilata a Robert Gucher per l’ammonizione rimediata domenica scorsa a Reggio Emilia: sanzione comminata per le proteste che hanno portato al ‘giallo’ e aggravata dal ruolo di Capitano.

L’articolo Allenamento a San Piero in preparazione della Coppa proviene da Ac Pisa 1909.