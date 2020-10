Seduta tecnico-tattica al Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club.

I nerazzurri hanno così proseguito nella preparazione in vista del prossimo match di campionato, in programma sabato (ore 16.00) allo Stadio “Menti” di Vicenza. Capitan Gucher e compagni hanno effettuato il consueto riscaldamento prima di spostarsi sul terreno da gioco per una serie di esercitazioni agli ordini dello staff tecnico. Prima della fine c’è stato spazio anche per una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domani mattina la squadra nerazzurra si sposterà sul prato dell’Arena Garibaldi per la consueta rifinitura al termine della quale verrà diramata la lista dei convocati in partenza per il Veneto.

L’articolo Allenamento a San Piero per i Nerazzurri proviene da Ac Pisa 1909.