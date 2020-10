Campionato Primavera 2: Benevento-Pisa 3-3

Importante pareggio in rimonta per i nerazzurri di mister Marco Masi che sul difficile campo del Benevento raccolgono il primo punto in campionato.

BENEVENTO. Quartarone, Bracale (3′ st Caserta), Perlingieri, Talia, Ciaravolo (34′ st Bottiglieri), Vitale, Alfieri, Pietrolungo (40′ st Cesarano), Sorrentino (40′ st Troqe), Agnello, Garofalo (34′ st Onda). A disposizione. Diglio, Strazzullo, Foggia, Gennarelli, Olimpio, Giampaolo, Moschini. Allenatore Romaniello.

PISA. Falsettini, Romeo (19′ st Munno, poi dal 30′ st Sabia), Mauro, Romiti, Bechini, Del Rosso (1′ st Hanxhari), Arapi, Lepri, Susso, Sibilio, Andreano (19′ st Bertini). A disposizione. Selmi, Pasquini, Macchi, Gaffi, Penco, Mazzei, Cenni, Falconi. Allenatore Masi.

Arbitro. Andrea Ancora di Roma 1 (Tchato-Catallo).

Reti. 16′ pt Sorrentino, 21′ pt Lepri, 33′ pt Alfieri, 22′ st Agnello, 43′ st Susso, 50′ st Sibilio (rigore).

Note. Ammoniti Lepri, Alfieri, Onda. Recupero 1′ pt; 5′ st.

