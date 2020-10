Le reazioni post-partita dopo la gara contro la Virtus Entella in Coppa Italia, che ha sancito l’eliminazione del Pisa dalla competizione.

Swing Rabbit ! Swing ! by Amarià https://soundcloud.com/amariamusique

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/al-swing-rabbit-swing

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/lt7fn1NVxQM

Joakim Karud – Classic



Ehrling – You And Me (Vlog No Copyright Music)

Music provided by Vlog No Copyright Music.

Video Link: https://youtu.be/8HJSl7AiJNg

PISA TV | POST-ENTELLA, PISA ELIMINATO DALLA COPPA ITALIA

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club