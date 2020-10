Si chiude la settimana dei nerazzurri: ripresa lunedì prossimo

Ultimo allenamento della settimana per il Pisa Sporting Club.

Capitan Gucher e compagni sono scesi un campo questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta iniziata sul campo sussidiario con una breve riscaldamento e proseguita poi su quello principale con un tradizionale lavoro tecnico-tattico agli ordini di Luca D’Angelo e del suo staff.

Prima del ‘rompete le righe’ c’è stato spazio anche per una partitella a ranghi contrapposti cui hanno preso parte tutti componenti del gruppo: ricordiamo che Marco Varnier, Leonardo Loria, Samuele Birindelli e Marius Marin torneranno ad allenarsi col resto dei compagni non appena terminati i rispettivi impegni con le Nazionali Under 21 e Under 20 Azzurra e Under 21 Rumena.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 12 ottobre, sempre al Centro Sportivo di San Piero a Grado: prossimo impegno ufficiale la trasferta in casa della Salernitana programmata per sabato 17 ottobre (ore 14.00)

