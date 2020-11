Alessandro De Vitis e Francesco Lisi tra i ‘centenari’ Nerazzurri

Alessandro De Vitis e Francesco Lisi hanno ricevuto dal Pisa Sporting Club e dalla Associazione Cento la targa celebrativa per il raggiungimento delle 100 presenze in nerazzurro: per l’occasione le maglie da loro indossate rispettivamente contro Cremonese ed Empoli, ovvero nel giorno del raggiungimento di questo prestigioso traguardo sono state donate all’Associazione Cento per poter essere poi esposte nel futuro Museo Nerazzurro.

Su Pisa TV (il canale ufficiale presente sulla piattaforma youtube) potrete trovare il racconto video di questo momento speciale della loro carriera realizzato direttamente sul prato dell’Arena Garibaldi

