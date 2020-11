Doppia seduta di allenamento per il Pisa Sporting Club.

Il Gruppo Squadra ha lavorato per tutta la giornata al Centro Sportivo di San Piero a Grado. Al mattino seduta orientata principalmente sulla parte atletica con esercitazioni e test: nel pomeriggio spazio al pallone e alla parte prettamente tecnico-tattica dell’allenamento agli ordini di mister Luca D’Angelo.

Domani e venerdì, invece, seduta singola in programma per capitan Gucher e compagni che sabato partiranno in aereo verso la Calabria dopo la consueta rifinitura sul prato dell’Arena.

L’articolo Nerazzurri al lavoro a San Piero: oggi doppia seduta proviene da Ac Pisa 1909.