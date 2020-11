Intervista esclusiva ad Alessandro De Vitis e Francesco Lisi che vengono premiati, in collaborazione con l’Associazione Cento, per le loro prime 100 presenze in maglia nerazzurra. In più sveliamo i vincitori del contest #2minuticonilPisa powered by Cetilar che avranno l’opportunità di videochiamare e parlare con uno dei loro beniamini che vestono la maglia del Pisa SC.

PISA TV | LIVE con De Vitis e Lisi sul prato dell’Arena

