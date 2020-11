Brutta sconfitta casalinga per il Pisa arrivata dopo una partita sofferta, giocata in 10 per 70 minuti. Il super gol di Michele Marconi nel finale non è servito a raddrizzare il match. Si guarda già al futuro con le parole di mister Luca D’Angelo.

Music:

Lounge by Ehrling

https://www.facebook.com/EhrlingMusic



Pisa Sporting Club – Official Web Tv

PISA TV | Nerazzurri ko con il Cittadella, l’analisi del tecnico Luca D’Angelo

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

