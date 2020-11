Le interviste ai protagonisti e le immagini della partita.

PisaTV veste ADA ABBIGLIAMENTO TIRRENIA

Puntata girata presso gli studi Officine Garibaldi

Pisa Sporting Club – Official Web Tv

Music:

Swing Rabbit ! Swing ! by Amarià https://soundcloud.com/amariamusique

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/al-swing-rabbit-swing

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/lt7fn1NVxQM

PISA TV | Reggina-Pisa 1-2 arriva al Granillo il primo successo!

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club