Riposo ‘forzato’ per i nerazzurri: si riprende lunedì

Cambio di programma per il Pisa Sporting Club.

Quella che doveva essere la seduta di rifinitura in vista della sfida interna con l’Ascoli si è tramutata nell’ultima tappa di una settimana senza impegni ufficiali. La gara con i bianconeri, programmata per domani all’Arena, è stata infatti rinviata a data da destinarsi a seguito della richiesta della società marchigiana per l’elevato numero di casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno del gruppo squadra.

Uno stop inatteso quindi per capitan Gucher e compagni che, complice la sosta per gli impegni delle Nazionali, torneranno in campo per una gara ufficiale soltanto domenica 22 novembre a Reggio Calabria: addirittura dovranno attendere la settimana successiva (28 novembre) per rivedere il terreno dell’Arena dopo oltre un mese dall’ultimo confronto andato in scena (20 ottobre) con il Monza. Quella contro la Reggina sarà inoltre la quinta sfida esterna di campionato in appena sette turni: se non è un record, poco ci manca.

Oggi pomeriggio squadra dunque impegnata in una tradizionale seduta tecnico-tattica sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado: e poi due giorni di riposo assoluto per i nerazzurri che torneranno ad allenarsi lunedì pomeriggio iniziando, come detto, un’altra settimana senza appuntamenti ufficiali.

