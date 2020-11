Seduta tecnico-tattica all’Arena: l’elenco dei convocati

Allenamento sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che ha così completato la preparazione in vista del match di domani (ore 14.00) contro il Cittadella. Il tecnico Luca D’Angelo, dopo il consueto riscaldamento di gruppo, ha effettuato una serie di esercitazioni a tutto campo prima di passare ai calci piazzati in attacco e in difesa.

Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati: Thomas Alberti, Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Robert Gucher, Matteo Kucich, Francesco Lisi, Leonardo Loria, Michele Marconi, Marius Marin, Lorenzo Masetti, Gaetano Masucci, Luca Mazzitelli, Andrea Meroni, Simone Palombi, Simone Perilli, Eros Pisano, Giuseppe Sibilli, Nicholas Siega, Danilo Soddimo, Luca Vido.

