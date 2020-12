AD10S DIEGO | A TRIBUTE TO MARADONA

Diego Armando Maradona and his Napoli team playing vs Pisa in Serie A. Against the nerazzurri he scored 2 goals and provided 2 assists in 8 matches.

It was an honour to play against the greatest.

Fue un honor jugar contra el mas grande.

Adios Diego.

1985/1986

Pisa 1 – Napoli 1 (Bergreen, Giordano)

Napoli 0 – Pisa 1 (Bergreen)

1987/1988

Napoli 2 – Pisa 1 (Renica, Maradona; Filardi aut.)

Pisa 1 – Napoli 0 (0-2tav.) (Sclosa)

1988/1989

Napoli 0 – Pisa 0

Pisa 0 – Napoli 1 (Carnevale)

1990/1991

Napoli 2 – Pisa 1 (Maradona, Careca; Padovano)

Pisa 1 – Napoli 1 (Ferrara; Padovano)

