Assemblea Lega B: ecco gli aspetti principali

Assemblea della Lega Serie B in videoconferenza.

Presenti tutte le società per la stagione 2020/2021, assenti Crotone, Livorno e Trapani per la 2019/2020. Proprio in relazione a quest’ultima stagione è stata approvata la relazione annuale, esposta dal presidente Balata, e il bilancio di esercizio, illustrato dall’Area Finanza e Controllo di gestione, che ha chiuso con un utile.

Fra le comunicazioni del presidente si è aggiornato sul percorso legislativo di alcuni decreti attuativi di natura fiscale in fase di approvazione, decisi per venire incontro alle gravi difficoltà che i club devono affrontare in un periodo dove mancano i ricavi da stadio e sono fortemente in calo quelli da sponsorizzazione.

Linee guida diritti tv 2021-2024. Prosegue il lavoro per la stesura degli inviti a offrire del prossimo triennio che nel mese di gennaio saranno quindi portati all’approvazione degli organi di lega.

Elezioni Federali. La Lega Serie B, riunita oggi in videoconferenza, in seguito alle singole designazioni consegnate direttamente all’attuale presidente della Figc, ha deciso di appoggiare la candidatura alle prossime elezioni federali di Gabriele Gravina, a cui è stato dato atto di aver svolto, in un periodo sicuramente difficile, un lavoro equilibrato e importante per la politica del calcio, oltre ad aver sempre dimostrato disponibilità nell’affrontare le problematiche della Serie B.

